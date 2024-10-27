Генсек ООН отметил важность саммита БРИКС и назвал Казанский кремль чудом света

Генсек ООН Гутерриш о БРИКС: благодаря саммиту решаются глобальные проблемы

Мероприятия наподобие прошедшего в Казани саммита БРИКС помогают решать проблемы глобального масштаба. Об этом сообщил генсек ООН Антониу Гутерриш в интервью российскому журналисту Павлу Зарубину, опубликовавшему видео беседы на своем Telegram-канале.

«Мне довелось посетить Казанский кремль, это как великолепное чудо света. Я считаю, что все саммиты, на которых происходит единение стран, очень важны, благодаря этому решаются глобальные проблемы в мире», — сказал глава Всемирной организации.

23 октября Гутерриш прибыл в Казань для участия в саммите БРИКС. Там он провел встречу с президентом России Владимиром Путиным. Сообщалось, что генсек планировал обсудить с российским лидером позицию по урегулированию конфликта на Украине на основе Устава ООН.