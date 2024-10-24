Путин начал встречу с генсеком ООН

Путин проводит встречу с генсеком ООН Гутерришем

Президент России Владимир Путин после саммита БРИКС проводит встречу с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, который присутствовал на мероприятии в Казани. Об этом сообщает РИА Новости.

Генсек международной организации приехал в Россию впервые с 2022 года. Его офис ранее сообщал, что Гутерриш планирует обсудить с российским лидером позицию по урегулированию конфликта на Украине на основе Устава ООН.

Также он намерен затронуть вопрос возобновления безопасного судоходства в Черном море и коснуться темы реформирования ООН, о которой на полях саммита БРИКС уже говорил Путин.

Ранее генсек ООН заявил, что межгосударственное объединение БРИКС способно сыграть важную роль в укреплении глобальной безопасности. Он также призвал к справедливому миру на Украине.