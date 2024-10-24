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14:50, 24 октября 2024Мир

Генсек ООН призвал к справедливому миру на Украине

Генсек ООН Гутерриш: нам всем нужен мир на Украине в соответствии с уставом ООН
Антониу Гутерриш

Антониу Гутерриш. Фото: Alexey Filippov / BRICS-RUSSIA2024.RU Host Photo Agency / Reuters

Всем нужен справедливый мир на Украине в соответствии с уставом ООН. Об этом заявил генеральный секретарь международной организации Антониу Гутерриш на полях саммита БРИКС в Казани, передает агентство Reuters.

«Нам нужен мир на Украине. Справедливый мир в соответствии с Уставом ООН, международным правом и резолюциями Генеральной Ассамблеи ООН», — рассказал генсек.

Гутерриш также подчеркнул, что речь идет не только об Украине, но и о конфликтах в секторе Газа, Ливане и Судане.

Ранее Генеральный секретарь ООН Гутерриш прибыл в Казань для участия в саммите БРИКС и попробовал чак-чак. В международном аэропорту Казани имени Габдуллы Тукая генсека ООН встретил председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин и мэр города Ильсур Метшин. По традиции гостя угостили национальным лакомством чак-чаком.

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      Максим Габриелян
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