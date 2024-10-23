Генсек ООН попробовал чак-чак в Казани

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш попробовал чак-чак в Казани

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш прибыл в Казань для участия в саммите БРИКС и попробовал чак-чак. Об этом сообщает inkazan.ru.

В международном аэропорту Казани имени Габдуллы Тукая генсека ООН встретил председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин и мэр города Ильсур Метшин. По традиции гостя угостили национальным лакомством чак-чаком.

В день открытия саммита БРИКС 22 октября высокопоставленных гостей в аэропорту встречал глава Татарстана Рустам Минниханов. Он предлагал чак-чак и каравай председателю КНР Си Цзиньпину, премьер-министру Индии Нарендре Моди, главе Южно-Африканской Республики Сирилу Рамафосу и другим политикам. Моди отказался пробовать угощение, однако прикоснулся к нему в знак уважения. «А у нас в Китае тоже есть», — пошутил Си Цзиньпин, увидев чак-чак.

Минниханов отметил, что гости с удовольствием пробовали лакомство и «не ожидали, что чак-чак такой вкусный».

Ранее МИД Украины осудил решение Гутерриша посетить саммит. В ведомстве заявили, что такой шаг вредит репутации ООН.