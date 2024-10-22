«Это неправильный выбор». МИД Украины осудил генсека ООН за решение посетить саммит БРИКС в России

МИД Украины осудил Гутерриша за решение приехать на саммит БРИКС в Казани

Решение генсека Организации Объединенных наций Антониу Гутерриша принять участие в саммите БРИКС в Казани вредит репутации ООН. С такой критикой в адрес главы ООН выступил МИД Украины.

Ведомство напомнило, что Гутерриш отклонил приглашение Киева на первый Глобальный саммит мира, который состоялся летом в Швейцарии.

Это неправильный выбор, который не способствует делу мира. Он только вредит репутации ООН МИД Украины

О намерении генсека ООН принять участие в саммите БРИКС стало известно в начале октября. Сообщалось, что он рассчитывает на достижение «важных договоренностей о международном развитии до 2030 года». Как сообщала официальный представитель МИД России Мария Захарова, о своем намерении Гутерриш говорил в ходе встречи с главой внешнеполитического ведомства РФ Сергеем Лавровым на полях Генеральной Ассамблеи ООН.

Путин и генсек ООН обсудят ситуацию на Украине

Как рассказал заместитель официального представителя генсека организации Фархан Хак, президент России Владимир Путин и Антониу Гутерриш проведут встречу на полях саммита БРИКС в Казани и обсудят ситуацию на Украине. «Говоря о встрече с президентом Путиным, генеральный секретарь подтвердит свои хорошо известные позиции по войне на Украине и условиям справедливого мира, основанного на международном праве Устава ООН и резолюциях ООН», — отметил он. По словам Хака, генсек также продолжит усилия по восстановлению безопасного судоходства в Черном море, поскольку это критически важно для глобальной продовольственной и энергетической безопасности.

Саммит БРИКС проходит в Казани с 22 по 24 октября. Для участия в нем в столицу Татарстана прибыли представители многих государств, в том числе председатель КНР Си Цзиньпин, президент Палестины Махмуд Аббас, премьер-министр Индии Нарендра Моди и президент ЮАР Сирил Рамафоса.

На конференции в Швейцарии признали важность диалога с Россией

Двухдневная конференция по Украине проходила в швейцарском курортном городе Бюргеншток 15-16 июня. На «саммит мира», как его называли организаторы, приехали представители 92 государств, включая 55 лидеров стран, хотя изначально планировалось собрать до 160 делегаций. Многие делегаты в своих выступлениях настаивали на необходимости включения Москвы в диалог, а глава МИД Турции Хакан Фидан даже назвал мирные инициативы, выдвинутые накануне конференции Владимиром Путиным, «проблеском надежды» для мирного урегулирования. Кроме того, важность вовлечения России в диалог подчеркивал канцлер Германии Олаф Шольц.

При этом ООН на саммите по урегулированию украинского конфликта представила заместитель генерального секретаря по политическим вопросам и вопросам миростроительства Розмари Дикарло. Во всемирной организации подчеркнули, что она присутствовала на мероприятии «в качестве наблюдателя», поэтому не делала никаких официальных заявлений.