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20:52, 22 октября 2024Мир

Путин и генсек ООН обсудят ситуацию на Украине

Офис генсека ООН: Путин и Гутерриш обсудят тему Украины на саммите БРИКС
Антониу Гутерриш

Антониу Гутерриш. Фото: Athit Perawongmetha / Reuters

Президент России Владимир Путин и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш проведут встречу на полях саммита БРИКС в Казани и обсудят ситуацию на Украине. Об этом заявил заместитель официального представителя генсека организации Фархан Хак, сообщает ТАСС.

«Говоря о встрече с президентом Путиным, генеральный секретарь подтвердит свои хорошо известные позиции по войне на Украине и условиям справедливого мира, основанного на международном праве Устава ООН и резолюциях ООН», — сказал он.

По словам Хака, генсек также продолжит усилия по восстановлению безопасного судоходства в Черном море, поскольку это критически важно для глобальной продовольственной и энергетической безопасности.

Ранее Хак подтвердил, что Гутерриш примет участие в саммите БРИКС, который проходит в Казани с 22 по 24 октября. Уточняется, что на полях саммита генсек намерен провести несколько двусторонних встреч с мировыми лидерами.

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      Виктория Кондратьева
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