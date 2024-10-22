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19:24, 22 октября 2024Мир

Офис генсека ООН подтвердил его участие в саммите БРИКС

Офис генсека ООН: Гутерриш примет участие в саммите БРИКС в Казани
СюжетСаммит БРИКС

Фото: Athit Perawongmetha / Reuters

Офис генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша подтвердил, что глава организации примет участие в саммите БРИКС, который проходит в Казани с 22 по 24 октября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя официального представителя генсека ООН Фархана Хака.

«Я могу подтвердить, что генеральный секретарь вновь примет участие в саммите БРИКС, который на этот раз проходит в Казани», — заявил Хак.

В офисе Гутерриша добавили, что глава организации на полях саммита намерен провести несколько двусторонних встреч с мировыми лидерами.

О намерении генсека ООН принять участие в саммите БРИКС стало известно в начале октября. По данным организации, он рассчитывает на достижение «важных договоренностей о международном развитии до 2030 года».

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      Елизавета Мытарева
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