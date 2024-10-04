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18:13, 4 октября 2024Мир

Генсек ООН примет участие в саммите БРИКС в Казани

ООН: генсек Гутерриш примет участие в саммите БРИКС в Казани 22-24 октября
СюжетСаммит БРИКС

Фото: Mike Segar / Reuters

Генсек ООН Антониу Гутерриш примет участие в саммите БРИКС в Казани, проведение которого запланировано на 22-24 октября. Об этом сообщил глава информцентра международной организации в России Владимир Кузнецов, сообщает ТАСС.

«Мне очень приятно быть в Казани, которая вот уже через три недели будет принимать саммит стран БРИКС, где будет в качестве приглашенного лица принимать участие и генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш», — сообщил Кузнецов.

По словам представителя ООН, Гутерриш рассчитывает на то, что в ходе саммита будут достигнуты «важные договоренности о международном развитии до 2030 года».

2 октября глава израильского МИД Исраэль Кац объявил Гутерриша персоной нон грата. Он заявил, что генсек якобы открыто ненавидит Израиль, а также «оказывает поддержку террористам и насильникам». Дипломат не исключил, что глава всемирной организации якобы поддерживает ливанское шиитское движение «Хезболла», а также Иран и йеменских хуситов.

Ранее представитель Гутерриша Стефан Дюжаррик заявил, что ООН хочет прекращения конфликта на Украине в соответствии с международным правом, резолюциями Генеральной Ассамблеи и территориальной целостностью украинской территории.

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      Виктория Кондратьева
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