В ООН выступили за прекращение украинского конфликта

Дюжаррик: ООН хочет прекращения конфликта на Украине

ООН хочет прекращения конфликта на Украине. Об этом рассказал представитель генсека организации Антониу Гутерриша Стефан Дюжаррик на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, пишет РИА Новости.

Так он прокомментировал возможность снятия запрета США на удары ВСУ западными дальнобойными ракетами вглубь России.

Дюжаррик также подчеркнул, что ООН заинтересована в окончании конфликта в соответствии с международным правом, резолюциями Генеральной Ассамблеи и территориальной целостностью Украины.

Ранее генсек ООН Антониу Гутерриш призвал Россию и Соединенные Штаты вернуться к процессу сокращения ядерных вооружений. Прогресс в области ядерного разоружения и нераспространения взаимосвязан, добавил он.

При этом ранее издание The New York Times (NYT) написало, что США готовы разрешить Вооруженным силам Украины бить вглубь территории России дальнобойным ракетами при условии, что они будут поставлены странами-союзниками Киева.

Авторы материала также подчеркнули, что президент Украины Владимир Зеленский давит на страны Запада, чтобы США пересмотрели свою позицию по данному вопросу.