Генсек ООН призвал Россию и США возобновить процесс сокращения ядерных вооружений

Гутерриш призвал РФ и США возобновить процесс сокращения ядерных вооружений

Генсек ООН Антониу Гутерриш призвал Россию и Соединенные Штаты вернуться к процессу сокращения ядерных вооружений. Прогресс в области ядерного разоружения и нераспространения взаимосвязан, подчеркнул он на заседании высокого уровня по случаю Международного дня борьбы за полное уничтожение ядерного оружия, пишет ТАСС.

«Государства должны выполнять свои обязательства по разоружению, вплоть до полного уничтожения ядерного оружия», — уточнил Гутерриш.

Генеральный секретарь организации также отметил важность абсолютной прозрачности в вопросах, касающихся ядерного арсенала. Разоружение и нераспространение — это две стороны одной медали. Достижение прогресса в одной области будет стимулировать прогресс в другой, резюмировал Антониу Гутерриш.

Ранее президент РФ Владимир Путин предложил внести изменения в российскую ядерную доктрину. Он отметил, что в обновленной редакции доктрины агрессия против России со стороны государства, не обладающего ядерным оружием, но при поддержке или с участием страны с ядерным вооружением, будет рассматриваться как совместное нападение.

В свою очередь, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что обновление ядерной доктрины РФ и ее адаптация к современным реалиям является якобы безответственным шагом Москвы.