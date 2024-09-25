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17:19, 25 сентября 2024Мир

В США согласились разрешить ВСУ наносить удары по России при одном условии

NYT: США готовы разрешить ВСУ бить по России ракетами стран-союзников Киева

Фото: Sean Gallup / Getty Images

США готовы разрешить Вооруженным силам Украины (ВСУ) разрешить бить вглубь территории России дальнобойным ракетами при условии, что они будут поставлены странами-союзниками Киева. Об этом сообщает газета The New York Times (NYT).

«Администрация Байдена рассматривает возможность дать Украине зеленый свет, при условии, что Украина не будет использовать оружие американского производства», — приводит издание слова своего корреспондента, присутствующего на сессии Генеральной ассамблеи (ГА) ООН.

Авторы материала также подчеркнули, что президент Украины Владимир Зеленский давит на страны Запада, чтобы США пересмотрели свою позицию по данному вопросу.

Ранее газета The Washington Post (WP) сообщала, что чиновники ряда европейских стран не согласны с позицией администрации президента США Джо Байдена, отказывающейся ослабить ограничения на удары ВСУ по территории России. В частности, ряд европейских политиков и военных возмущены официальной позицией США, согласно которой удары ВСУ по России дальнобойным оружием не будут иметь стратегического смысла и лишь приведут к быстрой потере высокоточных ракет.

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      Дарья Устьянцева
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