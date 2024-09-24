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12:25, 24 сентября 2024Мир

В США заявили о расколе Запада по вопросу ударов ВСУ вглубь России

WP: европейские чиновники не согласны с позицией США по ударам ВСУ вглубь России

Фото: John Hamilton / U.S. Army / АР

Чиновники ряда европейских стран не согласны с позицией администрации президента США Джо Байдена, отказывающейся ослабить ограничения на удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) вглубь территории России. Об этом сообщает газета The Washington Post (WP) со ссылкой на источники.

«На техническом и стратегическом уровне это [отказ от ударов вглубь России] не имеет смысла. На самом деле это глупо», — приводит издание слова одного из военных чиновников.

Ряд европейских политиков и военных возмущены официальной позицией США, согласно которой удары ВСУ по России дальнобойным оружием не будут иметь стратегического смысла и лишь приведут к быстрой потере высокоточных ракет. Как отметил один из собеседников газеты, тактика ударов вглубь территории прописана в официальной военной доктрине НАТО, поэтому заявления Байдена вызывают противоречивые реакции в Европе.

Ранее премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что страны Запада должны скорее снять ограничения на удары поставляемым Киеву оружием вглубь России. По ее словам, союзники Украины должны прекратить дискуссию по этому поводу и перестать «колебаться».

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      Дарья Устьянцева
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