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10:17, 23 сентября 2024Мир

«Главная красная линия уже пройдена». Премьер-министр Дании призвала разрешить ВСУ бить вглубь России

Премьер Дании Фредериксен призвала Запад снять ограничения на удары ВСУ по РФ

Фото: Ritzau Scanpix / Ida Marie Odgaard / Reuters

Страны Запада должны скорее снять ограничения на удары поставляемым Киеву оружием вглубь России, призвала премьер-министр Дании Метте Фредериксен. По ее мнению, пора отказаться от любых красных линий.

Политик заявила, что союзники Украины должны прекратить дискуссию по этому поводу и перестать колебаться. По словам Фредериксен, «главная красная линия» была пройдена с началом специальной военной операции. При этом она выразила глубокую убежденность в том, что снятие ограничений на удары по территории России не приведет к эскалации и не втянет в конфликт западные страны.

Ведутся постоянные дискуссии на тему: можем ли мы это предоставить? (...) Было бы действительно славно прекратить затягивать. Я думаю, ограничения на использование оружия должны быть сняты

Метте Фредериксенпремьер-министр Дании

Байден еще не принял решение о разрешении для ВСУ на удары вглубь России

Президент США Джо Байден, в свою очередь, заявил, что пока не принял решение по поводу разрешения Вооруженным силам Украины (ВСУ) наносить удары вглубь российской территории американским оружием.

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Между тем министр иностранных дел и вице-премьер Италии Антони Таяни четко обозначил, что власти страны не поддержат снятие ограничений для Украины на удары западным дальнобойным оружием вглубь России. По его словам, позиция Италии не изменится, несмотря на призывы Европарламента.

В девятом пакете военной помощи мы отправим систему ПВО SAMP-T, но мы не можем позволить Киеву бомбить Москву. И [президент Украины Владимир] Зеленский никогда на это не жаловался

Антони Таяниминистр иностранных дел и вице-премьер Италии

Путин предупредил Запад о последствиях

Как заявил президент России Владимир Путин, разрешение ВСУ бить вглубь РФ западным дальнобойным оружием будет означать прямое вовлечение НАТО в конфликт. «Речь идет не о том, чтобы разрешить ВСУ наносить удары западным высокоточным дальнобойным оружием по территории России, а о том, чтобы принять решение о прямом участии стран НАТО в конфликте», — высказался он.

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Глава государства заметил, что возможное решение Запада поменяет природу конфликта, а Россия будет принимать соответствующие решения, исходя из встающих перед ней угроз.

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров тогда выразил мнение, что слова Путина повлияли на позицию Запада по ударам вглубь РФ.

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      Алина Гончарова
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