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22:15, 22 сентября 2024Мир

Байден ответил на вопрос об ударах ВСУ вглубь России

Президент США Байден пока не принял решение по ударам ВСУ вглубь территории РФ

Фото: Samuel Corum / CNP / Global Look Press

Президент США Джо Байден еще не принял решение по вопросу разрешения Вооруженным силам Украины (ВСУ) наносить удары вглубь российской территории американским оружием. Об этом он заявил в ходе общения с журналистами в Белом доме, передает ТАСС.

В ответ на вопрос журналиста о том, приняли ли власти США решение по данному вопросу, глава государства сказал: «Нет».

До этого бывший разведчик ВС США Скотт Риттер заявил, что американцам «плевать» на мнение украинских граждан об ударах вглубь территории России западным оружием. «Нам, гражданам США, плевать, что думают ваши "выдающиеся" украинцы», — высказался он.

Ранее бывший американский морпех Брайан Берлетик сообщил, что Западу не имеет смысла разрешать ВСУ наносить удары дальнобойными ракетами вглубь России. По его словам, снятие данных ограничений не принесет Киеву никакой пользы.

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      Артём Верейкин
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