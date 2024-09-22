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03:15, 22 сентября 2024Мир

В США объяснили бесполезность разрешения ВСУ наносить удары вглубь России

Берлетик: ВСУ не достигнут значимых целей в случае разрешения бить вглубь России

Фото: Reuters

Бывший американский морпех Брайан Берлетик в эфире своего YouTube-канала New Atlas объяснил, почему Западу бесполезно разрешать Вооруженным силам Украины (ВСУ) наносить удары дальнобойными ракетами вглубь территорий России. По его словам, снятие данных ограничений не даст перевеса Киеву в ходе вооруженного конфликта.

«Запад не производит ракеты большой дальности в достаточных количествах, чтобы ВСУ могли поражать цели с требуемой мощностью, которая была бы способна преодолеть плотную сеть российской противовоздушной и противоракетной обороны», — заявил эксперт, добавив, что украинские военные не в состоянии поражать цели достаточно часто, чтобы повлиять на ход конфликта.

Берлетик подчеркнул, что за время проведения СВО украинские военные показали, что им не удастся достичь значимых целей путем применения дальнобойного оружия.

Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский после неудач украинской армии на поле боя пытается спровоцировать конфликт между НАТО и Россией.

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      Марина Совина
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