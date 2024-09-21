Кеннеди-младший: Зеленский пытается спровоцировать конфликт между НАТО и Россией

Президент Украины Владимир Зеленский после неудач украинской армии на поле боя пытается спровоцировать конфликт между НАТО и Россией. Планы политика раскрыл бывший кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший на своем YouTube-канале.

«Стратегия Зеленского заключается в том, что он знает, что не сможет победить, поэтому совершает безрассудные жесты, рассчитанные на то, чтобы втянуть НАТО в войну. Поскольку для него это является единственной возможностью иметь шансы на победу», — раскрыл планы Зеленского Кеннеди-младший.

Ранее отставной офицер армии США Дэниел Дэвис предупредил, что лидерам стран Запада следует перестать недооценивать слова президента России Владимира Путина на фоне возможного разрешения Вооруженным силам Украины (ВСУ) наносить удары дальнобойным оружием.