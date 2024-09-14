В США обратились к странам Запада после слов Путина по одному вопросу

Офицер Дэвис спросил лидеров Запада, когда они перестанут недооценивать Путина

Лидерам стран Запада следует перестать недооценивать слова президента России Владимира Путина на фоне возможного разрешения Вооруженным силам Украины (ВСУ) наносить удары дальнобойным оружием. К этому призвал отставной офицер армии США Дэниел Дэвис в своем аккаунте в социальной сети X (бывший Твиттер).

«Наступит ли когда-нибудь время, когда мы перестанем недооценивать президента Владимира Путина? Может быть, это время настало?», — обратился военный аналитик.

Ранее Путин заявил, что разрешение ВСУ бить вглубь России западным дальнобойным оружием будет означать прямое вовлечение Североатлантического альянса в конфликт. Он подчеркнул, что возможное решение Запада поменяет «всю природу конфликта». Также российский лидер добавил, что Россия «будет принимать соответствующие решения, исходя из тех угроз, которые будут создаваться стране».

Также замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что Москва знает, что Запад уже принял решение по ударам вглубь территории России. По его словам, слова Путина предельно четко объясняют позицию и возможную реакцию российской стороны.