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15:56, 22 сентября 2024Мир

В США ответили на мнение украинцев об ударах по России фразой «нам плевать»

Разведчик Риттер: гражданам США плевать на мнение украинцев об ударах по РФ
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Oleg Petrasiuk/Press Service of the 24th King Danylo Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces / Reuters

Американцам «плевать» на мнение украинских граждан об ударах вглубь территории России западным оружием. Об этом заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер на странице в социальной сети X.

«Нам, гражданам США, плевать, что думают ваши "выдающиеся" украинцы», — написал бывший разведчик. Так он отреагировал на публикацию, где выражалась негативная реакция украинцев на статью Дональда Трампа-младшего и Роберта Кеннеди.

Ранее бывший американский морпех Брайан Берлетик объяснил, что Западу бесполезно разрешать Вооруженным силам Украины (ВСУ) наносить удары дальнобойными ракетами вглубь территории России. По его словам, снятие данных ограничений не даст перевеса Киеву в ходе вооруженного конфликта.

Заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх до этого заявила, что США не считают, что разрешение Украине наносить удары по России западным дальнобойным оружием может стать решающим фактором в конфликте.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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