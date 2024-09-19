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21:41, 19 сентября 2024Мир

США высказались о влиянии разрешения ударов по России на украинский конфликт

Сингх: снятие запрета на удары ВСУ по РФ не станет решающим фактором в конфликте
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Tech. Sgt. Jackie Sanders / Globallookpress.com

США не считают, что разрешение Украине наносить удары по России западным дальнобойным оружием может стать решающим фактором в конфликте. Об этом заявила заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх, передает РИА Новости.

«Это не серебряная пуля. Это не то одно вооружение, которое способно выиграть войну или внезапно что-либо разблокировать для украинцев», — отметила она.

Сингх также предупредила, что снятие запрета не поможет Киеву вернуть утраченные территории. Подобные утверждения она назвала заблуждением.

14 сентября стало известно, что Украина передала США и Британии список целей на территории России, по которым Вооруженные силы Украины планируют ударить дальнобойным оружием.

Издание The Sunday Times сообщило, что Вашингтон не снимет запрет на удары ВСУ по России, пока президент Украины Владимир Зеленский не покажет Белому дому свой «план победы» в боевых действиях.

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      Марина Совина
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