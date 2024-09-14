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19:37, 14 сентября 2024Мир

Украина передала США и Британии цели для ударов по России. Какие объекты попали в список?

Reuters: Киев предоставил Западу список целей для ударов по территории России

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Киев передал Вашингтону и Лондону список целей на территории России, по которым Вооруженные силы Украины (ВСУ) планируют ударить дальнобойным оружием.

«Два европейских дипломата, говорившие на условиях анонимности, сообщили, что Украина представила США и Великобритании список потенциальных целей на территории России, которые могут быть поражены, если им позволят», — заявили в Reuters со ссылкой на источник.

При этом Украина намеревалась запросить у США ракеты ATACMS, однако страна получила отказ, поскольку указанные в списке для ударов российские аэродромы не входят в зону действия данных снарядов.

Фото: Russian Defense Ministry Press Service via AP

Киев включил в список целей военные склады и командные пункты ВС России

В переданном США и Британии списке потенциальных целей на российской территории оказались командные пункты Вооруженных сил (ВС) России, места сосредоточения живой силы российской армии, а также военные склады с топливом и вооружением.

«Украина теперь хочет использовать ракеты для ударов по российским военным командным пунктам, складам топлива и оружия, а также по местам сосредоточения войск», — подчеркнули журналисты Reuters.

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Кроме того, ВСУ захотели использовать для ударов по обозначенным целям британские дальнобойные ракеты Storm Shadow, а также похожие на них по эффекту французские SCALP. Известно, что Лондон запросил разрешение на передачу оружия у Вашингтона, однако Париж, по словам французского источника, не нуждается в разрешении США. В The Guardian отметили, что британские власти все же решили снять ограничение для Киева, однако пока об этом не было публичного объявления.

Фото: Russian Defense Ministry Press Service via AP

На Западе заявили, что данное ВСУ разрешение бить вглубь России приведет к третьей мировой войне

Снятие Западом ограничений на использование дальнобойного оружия Украиной может привести к третьей мировой войне. Об этом сообщил бывший помощник замглавы Пентагона Стивен Брайен.

Будет преуменьшением сказать, что это безумный, безрассудный шаг. Это самый опасный шаг для США и НАТО, который приведет к третьей мировой войне

Стивен Брайенэкс-помощник замглавы Пентагона

Он подчеркнул, что администрация действующего главы Белого дома Джо Байдена готова пойти на такой шаг, поскольку опасается поражения ВСУ до проведения президентских выборов в США. В случае разгрома украинских войск кандидат в президенты от демократов Камала Харрис окажется в невыгодном положении.

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      Наталья Анисеева
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