Киев передал Вашингтону и Лондону список целей на территории России, по которым Вооруженные силы Украины (ВСУ) планируют ударить дальнобойным оружием.
«Два европейских дипломата, говорившие на условиях анонимности, сообщили, что Украина представила США и Великобритании список потенциальных целей на территории России, которые могут быть поражены, если им позволят», — заявили в Reuters со ссылкой на источник.
При этом Украина намеревалась запросить у США ракеты ATACMS, однако страна получила отказ, поскольку указанные в списке для ударов российские аэродромы не входят в зону действия данных снарядов.
Киев включил в список целей военные склады и командные пункты ВС России
В переданном США и Британии списке потенциальных целей на российской территории оказались командные пункты Вооруженных сил (ВС) России, места сосредоточения живой силы российской армии, а также военные склады с топливом и вооружением.
«Украина теперь хочет использовать ракеты для ударов по российским военным командным пунктам, складам топлива и оружия, а также по местам сосредоточения войск», — подчеркнули журналисты Reuters.
Кроме того, ВСУ захотели использовать для ударов по обозначенным целям британские дальнобойные ракеты Storm Shadow, а также похожие на них по эффекту французские SCALP. Известно, что Лондон запросил разрешение на передачу оружия у Вашингтона, однако Париж, по словам французского источника, не нуждается в разрешении США. В The Guardian отметили, что британские власти все же решили снять ограничение для Киева, однако пока об этом не было публичного объявления.
На Западе заявили, что данное ВСУ разрешение бить вглубь России приведет к третьей мировой войне
Снятие Западом ограничений на использование дальнобойного оружия Украиной может привести к третьей мировой войне. Об этом сообщил бывший помощник замглавы Пентагона Стивен Брайен.
Будет преуменьшением сказать, что это безумный, безрассудный шаг. Это самый опасный шаг для США и НАТО, который приведет к третьей мировой войне
Он подчеркнул, что администрация действующего главы Белого дома Джо Байдена готова пойти на такой шаг, поскольку опасается поражения ВСУ до проведения президентских выборов в США. В случае разгрома украинских войск кандидат в президенты от демократов Камала Харрис окажется в невыгодном положении.