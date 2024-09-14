«Будем реагировать так, чтобы мало не показалось». Россия пообещала жестко ответить на разрешение ВСУ бить вглубь страны

Рябков заявил о жёстком ответе Москвы на разрешение ВСУ бить по России

Россия даст жесткий ответ на разрешение США для Вооруженных сил Украины (ВСУ) использовать дальнобойные ракеты для ударов по территории России. Об этом заявил замминистра иностранных дел страны Сергей Рябков.

Решение такое есть, все карт-бланши, индульгенции киевским клиентам выписаны, поэтому мы готовы ко всему. И будем реагировать так, чтобы мало не показалось Сергей Рябков замглавы МИД России

По его словам, руководители западных держав серьезно недооценивают всю опасность затеянной ими «игры».

Фото: Nikoletta Stoyanova / Getty Images

В Москве заявили, что знают о принятом Западом решении по ударам ВСУ вглубь РФ

Москва осведомлена о том, что главы западных стран уже приняли окончательное решение по ударам Украины вглубь России, заметил замглавы МИД Сергей Рябков.

Он подчеркнул, что данное решение было принято некоторое время назад, так что Киев уже успел получить соответствующие сигналы.

Дипломат добавил, что глава государства Владимир Путин «предельно четко» выразил позицию России по данному вопросу. Президент заявил, что снятие ограничений США на использование ВСУ дальнобойного оружия по российским территориям означает прямое участие стран НАТО в текущем конфликте.

Если Запад разрешит Киеву наносить удары своим оружием, то это будет говорить о непосредственном и прямом участии НАТО, США, европейских стран в боевых действиях Владимир Путин президент России

Политик уточнил, что снятие ограничений Запада по использованию дальнобойных ракет Украиной против России может поменять «всю природу конфликта».

Запад призвали прекратить недооценивать Россию и ее предостережения

Главам стран Запада пора прекратить недооценивать Россию и предостережения главы страны Владимира Путина. Об этом заявил отставной офицер армии США Дэниел Дэвис, комментируя недавнюю новость о возможном разрешении ВСУ бить дальнобойным оружием вглубь РФ.

«Наступит ли когда-нибудь время, когда мы перестанем недооценивать президента Владимира Путина? Может быть, это время настало?» — задался вопросом военный аналитик.

Фото: Chris McGrath / Getty Image

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев также заметил, что западные державы напрасно не воспринимают всерьез угрозы Москвы. По его словам, западные лидеры зря думают, что Москва лишь пугает своими заявлениями о жестком ответе на снятие ограничений для ВСУ.

«Что считают западные начальники и их заигравшийся в войну политистеблишмент о реакции нашей страны на вероятные удары ракетами "вглубь территории"? А вот что: русские много говорят об ответе при помощи оружия массового поражения, но ничего не делают. Это просто "словесные интервенции". Русские не пересекут черты. Они просто пугают», — высказал свою точку зрения Медведев.