США просят Украину бить дальнобойными ATACMS по РФ максимально эффективно

США пытаются убедить Украину использовать дальнобойные американские ракеты ATACMS (Army Tactical Missile System) с максимальной эффективностью, а не направлять их на разрозненные цели на территории России, которые, по мнению Вашингтона, не имеют большой стратегической ценности. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.

Отмечается, что Пентагон имеет ограниченный запас систем большой дальности.

«По словам американского чиновника, администрация рассматривает дальние атаки Украины на Крым и находящийся там российский Военно-морской флот (ВМФ) как гораздо более эффективное использование ATACMS и стратегию, которая в последние месяцы принесла значительный успех», — пишет CNN.

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Ранее сообщалось, что Украине собираются отказать бить вглубь России оружием Запада

Ранее телеканал ITV со ссылкой на премьер-министра Великобритании Кира Стармера сообщил, что Киеву будет отказано в использовании западного оружия для ударов вглубь России. По данным СМИ, такое решение прозвучит на встрече Стармера с президентом США Джо Байденом.

Во время встречи в Белом доме с президентом Байденом Украине не будет дано разрешение на использование западных ракет для нанесения ударов по авиационным и ракетным базам на территории России

Кир Стармер

Ожидается, что Стармер и Байден уделят внимание только стратегическим темам, тогда как решение о расширении возможностей применения ракет Storm Shadow является «тактическим». Окончательное решение по этому вопросу президенту Украины Владимиру Зеленскому озвучат позже.

Путин предупредил Запад о последствиях разрешения ВСУ бить вглубь России

Президент России Владимир Путин заявил, что разрешение Вооруженным силам Украины (ВСУ) бить вглубь России западным дальнобойным оружием будет означать прямое вовлечение НАТО в конфликт. «А если это так, тo имея в виду изменение самой сути этoго конфликта, мы будем принимать сoответствующие решения исходя из тех угрoз, которые нам будут создаваться», — предостерег он.

По словам главы государства, у Украины нет технических возможностей задавать цели для ударов по российской территории, так как у нее нет необходимых для этого разведданных со спутников, которые есть у стран Запада. «Пoлетные задания в эти ракетные системы, по сути, могут вносить только военнoслужащие стран НАТО», — отметил Путин.

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в свою очередь сказал, что Парижу следует прислушаться к предупреждению российского лидера. «Он предупреждает: это означает войну между НАТО и Россией. Это означает мировую войну! Франция должна выйти из этого вопиющего безумия!» — написал политик в соцсети X.