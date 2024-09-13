В Британии назвали цели для западных ракет на территории России. Но Украине пока не разрешат наносить по ним удары

ITV: Стармер и Байден не одобрят удары вглубь России на встрече в Белом доме

Киеву будет отказано в использовании западного оружия для ударов вглубь России на встрече британского премьера Кира Стармера с лидером США Джо Байденом в Белом доме, которая состоится в пятницу, 13 сентября. Данное утверждение со ссылкой на британского премьера опубликовал телеканал ITV.

Во время встречи в Белом доме с президентом Байденом Украине не будет дано разрешение на использование западных ракет для нанесения ударов по авиационным и ракетным базам на территории России Кир Стармер премьер-министр Великобритании

Стармер указал, что они вместе с американским президентом уделят внимание только стратегическим темам, тогда как решение о расширении возможностей применения ракет Storm Shadow является «тактическим». При этом окончательное решение по данному вопросу украинскому президенту Владимиру Зеленскому будет озвучено позже.

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Стармер подчеркнул, что его не запугали предупреждения Путина

Накануне президент России Владимир Путин предупредил, что в случае разрешения Киеву бить оружием Запада по территории РФ Североатлантический альянс станет прямым участником конфликта. Он подчеркнул, что возможное решение Запада поменяет «всю природу конфликта».

Стармер, в свою очередь, указал, что предупреждение российского лидера его не пугает. «Украина имеет право на самооборону», — сказал он. При этом Великобритания, по его словам, «не стремится к какому-либо конфликту с Россией».

Киеву хотели разрешить использовать британские и французские ракеты, но не производства США

По данным The Times, Байден может разрешить Вооруженным силам Украины (ВСУ) бить вглубь России британскими ракетами Storm Shadow и их французским аналогом, ракетами Scalp. «Это решение будет принято на том основании, что Великобритания и Франция поддерживают такой шаг», — говорится в материале.

Фото: Eloisa Lopez / Reuters

При этом, как указали журналисты, Вашингтон не позволит ВСУ использовать баллистические ракеты ATACMS своего производства. По их словам, власти США «надеются предотвратить дальнейшую эскалацию конфликта».

Эффективность ударов ВСУ вглубь РФ поставили под сомнение

По мнению неназванных американских чиновников, разрешение на использование дальнобойного оружия Запада ВСУ станет краткосрочным «симптоматическим лечением» для глубоких проблем Киева на фронте. Такие меры не решат проблем украинской армии.

Бывший офицер армии США Дэниел Дэвис предупредил, что западные государства идут на большие риски, пытаясь одобрить данную просьбу Зеленского. Ситуация также обеспокоила американского предпринимателя Илона Маска. «У меня плохое чувство по поводу этого», — прокомментировал он слова Путина про ответ на возможное одобрение ударов вглубь РФ.

Президент Украины неоднократно просил западных партнеров разрешить ВСУ бить высокоточными ракетами вглубь территории России. Свои просьбы он аргументировал военной необходимостью. Несмотря на многочисленные обращения, США ограничивали Киев в такой возможности. Однако 10 сентября Госдеп анонсировал обсуждение возможного снятия ограничений, что стало предметом для обсуждения во всем мире.