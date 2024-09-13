Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
08:55, 13 сентября 2024Интернет и СМИ

В США усомнились в эффективности ударов ВСУ вглубь России

WSJ: разрешение на удары вглубь России не избавит Украину от проблем на фронте

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Американские чиновники, чьи имена не раскрываются, высказывают опасения, что ослабление ограничений по ударам Вооруженных сил Украины (ВСУ) западным оружием вглубь территории России станет краткосрочным «симптоматическим лечением» для глубоких проблем Киева на фронте. Об этом написало издание The Wall Street Journal.

По мнению журналистов WSJ, возможное решение об ослаблении ограничений по использованию оружию для Украины станет поддержкой дорогого конфликта «на истощение».

Материалы по теме:
«Они хотят победить» США тратят миллиарды на военную помощь Украине. Зачем Америка втягивается в конфликт с Россией?
«Они хотят победить»США тратят миллиарды на военную помощь Украине. Зачем Америка втягивается в конфликт с Россией?
13 июня 2022
Украина впервые получит западные танки. Как американские Abrams и немецкие Leopard 2 повлияют на ход спецоперации?
Украина впервые получит западные танки.Как американские Abrams и немецкие Leopard 2 повлияют на ход спецоперации?
26 января 2023

«Американские чиновники опасаются, что ослабление ограничений по оружию может стать краткосрочным симптоматическим лечением для намного более глубоких проблем, с которыми Украина сталкивается на фронте», — отмечается в публикации.

Британская газета The Times со ссылкой на источники написала, что президент США Джо Байден может разрешить Украине бить вглубь России дальнобойным оружием. Однако техника должна быть французского или британского производства, но не американского.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Володин заявил о вступлении НАТО в войну с Россией

      Стало известно о подаче Wildberries иска к компании Бакальчука

      Лед Антарктиды оказался на грани рекордного таяния

      В США усомнились в эффективности ударов ВСУ вглубь России

      Российские военные показали разбитые позиции и уничтоженную технику ВСУ под Курском

      Российские следователи рассказали о расследовании новых преступлений ВСУ в ДНР

      Пашинян обсудил с Блинкеном мирный договор с Азербайджаном

      «Спасибо большое, я — нет». Познер объяснил свой отказ работать на Западе во время СВО требованиями говорить о Путине

      Названы три главные схемы мошенничества с удаленным доступом

      Генпрокуратура признала нежелательной в России работу польского телеканала

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше