В США усомнились в эффективности ударов ВСУ вглубь России

WSJ: разрешение на удары вглубь России не избавит Украину от проблем на фронте

Американские чиновники, чьи имена не раскрываются, высказывают опасения, что ослабление ограничений по ударам Вооруженных сил Украины (ВСУ) западным оружием вглубь территории России станет краткосрочным «симптоматическим лечением» для глубоких проблем Киева на фронте. Об этом написало издание The Wall Street Journal.

По мнению журналистов WSJ, возможное решение об ослаблении ограничений по использованию оружию для Украины станет поддержкой дорогого конфликта «на истощение».

«Американские чиновники опасаются, что ослабление ограничений по оружию может стать краткосрочным симптоматическим лечением для намного более глубоких проблем, с которыми Украина сталкивается на фронте», — отмечается в публикации.

Британская газета The Times со ссылкой на источники написала, что президент США Джо Байден может разрешить Украине бить вглубь России дальнобойным оружием. Однако техника должна быть французского или британского производства, но не американского.