Маск оценил планы США разрешить Украине бить вглубь России. Он убежден, что это шаг к третьей мировой

Маск назвал разрешение США Украине бить по РФ шагом к мировой войне

Планы Вашингтона разрешить Киеву бить вглубь российской территории являются шагом к третьей мировой войне. Таким образом намерение США прокомментировал американский предприниматель и миллиардер Илон Маск.

Бизнесмен отреагировал на публикацию о том, что третья мировая война началась уже довольно давно, просто Запад отказывается сообщить об этом.

Это, безусловно, шаг в этом направлении Илон Маск предприниматель

Фото: Alina Smutko / Reuters

США и Украина обсудили удары вглубь территории России

11 сентября госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми прибыли в Киев для встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским и другими чиновниками. В частности, в ходе визита Блинкен обсудил с украинскими властями возможность применения дальнобойных ракет для ударов по территории России. Госсекретарь заверил, что доложит о результатах переговоров американскому лидеру Джо Байдену.

Энтони Блинкен Фото: Mark Schiefelbein / Reuters

В свою очередь, неназванный советник Зеленского сообщил, что президент Украины и госсекретарь США не приняли никаких решений по использованию американского оружия для атак на российскую территорию. Ограничения оказались одним из самых острых вопросов для американского госсекретаря, однако Зеленский передал Блинкену план использования американских ракет для атак на территорию России.

Источники в американской администрации сообщили CNN, что США ввезли на Украину до нескольких сотен дальнобойных тактических баллистических ракет Army Tactical Missile System (ATACMS), большинство из них уже были использованы для ударов по военным целям.

Фото: Reuters

В Кремле назвали последствия одобрения ударов по территории России

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что разрешение на удары по территории России повышает вовлеченность Запада в конфликт на Украине и приведет к соответствующей реакции со стороны Москвы. По его словам, подобные инициативы демонстрируют намерение Запада «продолжить ведение войны до последнего украинца».

Фото: Jamal Awad / Globallookpress.com

Глава МИД России Сергей Лавров выразил уверенность, что решение снять ограничения для Вооруженных сил Украины на использование поставляемых Западом дальнобойных ракет было принято давно, а сейчас его пытаются красиво оформить.