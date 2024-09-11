На Украину ввезли несколько сотен ракет ATACMS

CNN: США ввезли на Украину уже несколько сотен дальнобойных ракет ATACMS

США уже ввезли на Украину до нескольких сотен дальнобойных тактических баллистических ракет Army Tactical Missile System (ATACMS), большинство из них были использованы для ударов по военным целям. Об этом со ссылкой на источники в американской администрации сообщает CNN.

«[Суммарно Киеву] были переданы несколько сотен ATACMS, и Украина уже использовала большинство из них», — заявил телеканалу американский чиновник.

Ранее президент США Джо Байден высказался о предоставлении разрешения Украине на удары по территории России дальнобойным оружием. Он заявил, что этот вопрос активно обсуждается в высших политических кругах страны.

При этом Киев передал США список желаемых целей на территории России. По мнению украинских представителей, для заключения мира на своих условиях Украина должна создать «угрозу Москве и Санкт-Петербургу», в том числе с помощью ударов ATACMS.