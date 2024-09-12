В Кремле назвали последствия одобрения ударов по территории России

Песков: одобрение ударов по России со стороны США повышает вовлеченность Запада

Одобрение и разрешение ударов по территории России для Вооруженных сил Украины повышает вовлеченность Запада в конфликт на Украине и приведет к соответствующей реакции со стороны Москвы. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

По словам Пескова, подобные инициативы демонстрируют намерение Запада «продолжить ведение войны до последнего украинца».

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что власти США могут разрешить Украине наносить удары по территории России ракетами Army Tactical Missile System (ATACMS). На вопрос о том, может ли президент США Джо Байден снять данный запрет, госсекретарь ответил: «Мы никогда не исключаем».