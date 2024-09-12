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07:46, 12 сентября 2024Мир

Блинкен доложит Байдену о переговорах по ударам ВС Украины вглубь территории России

Блинкен доложит Байдену об итогах переговоров по ударам ВС Украины вглубь РФ
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Mark Schiefelbein / Reuters

Государственный секретарь США Энтони Блинкен доложит президенту Джо Байдену о результатах переговоров с украинским руководством по вопросу ударов дальнобойных американских ракет вглубь территории России. Об этом сообщает Reuters.

Дипломат объяснил, что эта тема поднималась во время его визита в Киев. «Мы обсудили обстрелы дальнобойным оружием, а также ряд других вопросов. Как я сказал в начале, я собираюсь продолжить эту дискуссию в Вашингтоне, чтобы доложить президенту о том, что я услышал», — отметил он.

Ранее Блинкен заявил, что власти США могут разрешить Украине наносить удары по территории России ракетами Army Tactical Missile System (ATACMS). На вопрос о том, может ли президент США Джо Байден снять данный запрет, госсекретарь ответил: «Мы никогда не исключаем».

11 сентября стало известно, что США уже ввезли на Украину множество ракет ATACMS. «[Суммарно Киеву] были переданы несколько сотен ATACMS, и Украина уже использовала большинство из них», — сказал телеканалу CNN американский чиновник.

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      Марина Совина
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