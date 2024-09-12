Илон Маск оценил планы США разрешить Украине бить вглубь России

Илон Маск назвал разрешение США Украине бить вглубь России шагом к мировой войне

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск назвал планы разрешить Украине бить вглубь России, которые есть у США, шагом к третьей мировой войне. Свое мнение он выразил на странице на платформе X.

«Это, безусловно, шаг в этом направлении», — прокомментировал бизнесмен публикацию о том, что третья мировая война началась уже довольно давно, просто Запад отказывается сообщить об этом.

Ранее заместитель главы российского МИД Сергей Рябков оценил планы разрешить Вооруженным силам Украины (ВСУ) бить вглубь России дальнобойным оружием, переданным западными странам. Он заявил, что это решение приведет к эскалации.

До этого председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США Майкл Маккол сообщил, что в ходе визита на Украину госсекретарь США Энтони Блинкен передаст разрешение на удары по России с помощью дальнобойного оружия.