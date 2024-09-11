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13:11, 11 сентября 2024Мир

МИД России предупредил об опасности из-за разрешения ВСУ бить вглубь России

Рябков: разрешение ВСУ бить оружием Запада вглубь России приведет к эскалации
Сергей Рябков

Сергей Рябков. Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Разрешение Вооруженным силам Украины (ВСУ) бить вглубь России дальнобойным оружием, переданным западными странами, опасно и приведет к эскалации. Об этом заявил заместитель главы российского МИД Сергей Рябков, передает ТАСС.

«Разрешение ВСУ бить вглубь России дальнобойным оружием — это еще один возможный шаг к опасной эскалации со стороны США», — отметил дипломат.

По словам Рябкова, Вашингтон «тотально контролирует» правительство Украины, поэтому Киев не может сделать ни единого шага «без благословения или всесторонней поддержки США и других западных союзников». Он резюмировал, что американская сторона в вопросе украинского конфликта «подобралась к пропасти, что может для нее плохо кончиться».

Ранее председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США Майкл Маккол сообщил, что в ходе визита на Украину госсекретарь США Энтони Блинкен передаст разрешение на удары по России с помощью дальнобойного оружия.

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      Дарья Устьянцева
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