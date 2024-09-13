Во Франции призвали прислушаться к предупреждениям Путина в связи с обсуждением ударов ВСУ

Филиппо: Франции следует прислушаться к предупреждению Путина об ударах ВСУ

Франции следует прислушаться к предупреждению президента России Владимира Путина в связи с обсуждением на Западе разрешения Вооруженным силам Украины (ВСУ) наносить удары вглубь российской территории с помощью предоставленного Киеву дальнобойного оружия. Соответствующую публикацию разместил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо на своей странице в социальной сети X (бывшая Twitter).

«Он предупреждает: это означает войну между НАТО и Россией. Это означает мировую войну! Франция должна выйти из этого вопиющего безумия!» — написал политик.

По данным The Guardian, положительное решение о применении ВСУ западных ракет для ударов вглубь России уже может быть принято, так как в противном случае госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми не приехали бы на встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским 11 сентября в Киев. Как уточняет издание, Украине могут разрешить использовать малозаметную крылатую ракету большой дальности Storm Shadow.

12 сентября Владимир Путин заявил, что удары вглубь России западным дальнобойным оружием будут означать прямое вовлечение НАТО в конфликт. Он отметил, что возможное решение Запада поменяет «всю природу конфликта».