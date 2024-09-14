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13:12, 14 сентября 2024Россия

Медведев заявил об ошибке Запада в вопросе ударов по территории России

Медведев: Запад ошибочно считает, что Москва просто пугает ответом на удары

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Запад ошибочно считает, что Москва не пересечет черту в ответ на удары по территории России дальнобойным оружием Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

«Что считают западные начальники и их заигравшийся в войну политистеблишмент о реакции нашей страны на вероятные удары ракетами "вглубь территории"? А вот что: русские много говорят об ответе при помощи оружия массового поражения, но ничего не делают. Это просто "словесные интервенции". Русские не пересекут черты. Они просто пугают», — написал он.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что разрешение Киеву наносить удары вглубь России западным дальнобойным оружием будет означать прямое вовлечение НАТО в конфликт. Он отметил, что в случае принятия альянсом такого решения изменится «вся природа конфликта». Глава государства также предупредил, что Москва «будет принимать соответствующие решения, исходя из тех угроз, которые будут создаваться стране».

10 сентября председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США Майкл Маккол сообщил, что в ходе визита на Украину госсекретарь США Энтони Блинкен передаст Киеву разрешение на удары по территории России с помощью дальнобойного оружия. «Я разговаривал с Блинкеном два дня назад, и он едет со своим коллегой из Великобритании в Киев, чтобы, по сути, сказать им, что они [США] разрешат им [наносить удары по России с помощью ATACMS]», — заявил конгрессмен в беседе с Бруфке.

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      Варвара Кошечкина
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