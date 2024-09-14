Обошлись словами о неизменной поддержке Украины. Белый дом не разрешил ВСУ бить американским оружием вглубь России

США не сообщили о решении по ударам по России после встречи Байдена и Стармера

Белый дом не сообщил о решении по вопросу одобрения ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) по территории России после встречи президента США Джо Байдена с премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Это следует из итогового заявления.

«Лидеры провели углубленное обсуждение ряда вопросов внешней политики, представляющих взаимный интерес. Они подтвердили свою неизменную поддержку Украины, которая продолжает защищаться от российской агрессии», — указано в документе.

Отмечается, что заявление не содержит какой-либо информации по поводу решения Вашингтона и Лондона по использованию ВСУ западных ракет для ударов по российской территории. Байден и Стармер лишь в очередной раз подтвердили непоколебимую поддержку Киева.

В США понадеялись на деэскалацию конфликта

Ранее в Белом доме заверили, что США не планируют в скором времени снимать с Украины ограничения по ударам по России. В то же время газета The Times сообщала, что Байден может разрешить ВСУ бить вглубь России дальнобойным оружием французского или британского производства, но не американского. Таким образом, Вашингтон не позволит Киеву использовать баллистические ракеты ATACMS своего производства, так как американские власти «надеются предотвратить дальнейшую эскалацию конфликта».

Также выяснилось, что США попросили Украину «максимально эффективно» бить ракетами ATACMS вглубь России, поскольку Пентагон обладает ограниченным запасом ракет большой дальности. Телеканал CNN выяснил, что администрация Байдена рассматривает такие цели для ударов ВСУ, как Крым и находящийся там российский военно-морской флот. По их мнению, это было бы эффективным использованием переданных Киеву ракет. Авторы материала добавили, что США пытаются объяснить украинским властям, что Киев не должен направлять ракеты на разрозненные цели в России, поскольку такие удары «не имеют большой стратегической ценности».

При этом российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов допустил, что США уже могли тайно разрешить Украине наносить удары по территории России своим оружием.

Мы сто раз уже узнавали постфактум о провокационных и враждебных действиях американцев против нас Анатолий Антонов посол РФ в Вашингтоне

Дипломат подчеркнул, что задача США продолжать борьбу с Россией не изменилась. Он также предупредил, что США не смогут отсидеться за океаном в случае начала ядерного конфликта в Европе. «Я пытаюсь постоянно донести до них один тезис: эта война затронет всех. Не надо играть с огнем», — заявил Антонов.

Путин предупредил о последствиях ударов вглубь России

12 сентября президент России Владимир Путин заявил, что удары вглубь России западным дальнобойным оружием будут означать прямое вовлечение НАТО в конфликт. Он отметил, что возможное решение Североатлантического альянса поменяет всю природу конфликта и Москва будет принимать соответствующие решения, исходя из тех угроз, которые будут создаваться стране.

Отвечая на вопрос журналистов о предостережении главы РФ, Байден заявил, что много о Путине не думает.

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби после этого отметил, что Белый дом относится серьезно к предупреждению российского лидера. Также Белый дом призвал не ждать заявлений об отмене запрета на удары Украины вглубь России.