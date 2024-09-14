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01:27, 14 сентября 2024Мир

Байден ответил на предупреждение Путина о последствиях ударов по России

Байден заявил, что не думает много о Путине после его слов об ударах по РФ

Фото: Leah Millis / Reuters

Президент США Джо Байден прокомментировал предупреждение российского лидера Владимира Путина о последствиях снятия запрета на удары Украины западным оружием по России. Его слова приводит РИА Новости.

«Я не думаю много о Владимире Путине», — заявил американский лидер, отвечая на вопрос журналистов о предостережении главы РФ.

Ранее Путин заявил, что разрешение Украине наносить удары вглубь России западным дальнобойным оружием будет означать прямое вовлечение НАТО в конфликт. Он отметил, что в случае принятия альянсом такого решения изменится «вся природа конфликта». Глава государства также предупредил, что Россия «будет принимать соответствующие решения исходя из тех угроз, которые будут создаваться стране».

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      Марина Совина
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