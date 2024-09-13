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21:49, 13 сентября 2024Мир

Посол заявил о тайном разрешении США на удары ракетами по России

Посол Антонов: США могли втайне разрешить Украине наносить удары по России
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Defense Ministry / Keystone Press Agency / Global Look Press

США могли уже тайно разрешить Украине наносить удары по территории России при помощи американских дальнобойных ракет. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.

По его словам, американцы, вероятнее всего, «не остановятся». Он подчеркнул, что задача США продолжать борьбу с Россией не изменилась. Посол также отметил, что координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби говорил о том, что никаких решений по данному вопросу пока не было принято.

«Но это не значит, что такие решения втайне не приняты там, потому что мы сто раз уже узнавали постфактум о провокационных и враждебных действиях американцев против нас. Удивляться здесь не нужно», — сказал дипломат.

Ранее Анатолий Антонов заявил, что США не смогут отсидеться за океаном в случае начала ядерного конфликта в Европе. «Я пытаюсь постоянно донести до них один тезис: американцам не удастся отсидеться за водами океана, эта война затронет всех. Не надо играть с огнем», — предупредил он.

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      Артём Верейкин
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