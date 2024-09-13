Посол России призвал США прекратить играть с огнем

Антонов: США не смогут отсидеться за океаном, стоит прекратить играть с огнем

США не смогут отсидеться за океаном в случае начала ядерного конфликта в Европе, поэтому им стоит прекратить играть с огнем. Об этом предупредил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов, его слова передает РИА Новости.

По словам дипломата, в США живут иллюзией, что, в случае начала конфликта, он не распространится на американскую территорию. «Я пытаюсь постоянно донести до них один тезис: американцам не удастся отсидеться за водами океана, эта война затронет всех... Поэтому мы постоянно говорим, не надо играть с этой риторикой, не играйте с огнем», сказал он.

Ранее Анатолий Антонов назвал неосуществимой цель Вашингтона нанести Москве стратегическое поражение. Он заявил, что с помощью обсуждений возможности обстрелов российской территории западным дальнобойным оружием власти США прокладывают путь к Третьей мировой войне.