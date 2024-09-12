Посол назвал неосуществимую цель США

Антонов: цель США нанести РФ стратегическое поражение неосуществима

Цель США нанести России стратегическое поражение является неосуществимой. Об этом сообщил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов, его слова приводит Telegram-канал дипмиссии.

«Не помогут ни F-16, ни системы ПВО или HIMARS, ни другое оружие. Администрация упорно пренебрегает интересами России. Сейчас все чаще говорят о возможности обстрелов российской территории дальнобойным оружием. Лишь немногие политики упоминают возможность Третьей мировой войны, к которой прокладывают путь здешние власти», — подчеркнул Антонов.

Посол отметил, что для оправдания помощи Украине США выдумывают «некие планы России по захвату полмира», а также информацию о якобы имеющих место поставках из Ирана, КНДР и Китая. Подобные заявления Антонов назвал бредом.

Ранее советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон обеспокоен якобы поддержкой России со стороны Китая в сфере военного производства. Салливан также подчеркнул, что в ходе визита в Китай он прямо заявил китайскому руководству о череде сложных вопросов. По его словам, отношения двух стран переживают сложный период, ответственность за который он возложил на Пекин.