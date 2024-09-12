Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
00:47, 12 сентября 2024Мир

Посол назвал неосуществимую цель США

Антонов: цель США нанести РФ стратегическое поражение неосуществима

Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Цель США нанести России стратегическое поражение является неосуществимой. Об этом сообщил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов, его слова приводит Telegram-канал дипмиссии.

«Не помогут ни F-16, ни системы ПВО или HIMARS, ни другое оружие. Администрация упорно пренебрегает интересами России. Сейчас все чаще говорят о возможности обстрелов российской территории дальнобойным оружием. Лишь немногие политики упоминают возможность Третьей мировой войны, к которой прокладывают путь здешние власти», — подчеркнул Антонов.

Посол отметил, что для оправдания помощи Украине США выдумывают «некие планы России по захвату полмира», а также информацию о якобы имеющих место поставках из Ирана, КНДР и Китая. Подобные заявления Антонов назвал бредом.

Ранее советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон обеспокоен якобы поддержкой России со стороны Китая в сфере военного производства. Салливан также подчеркнул, что в ходе визита в Китай он прямо заявил китайскому руководству о череде сложных вопросов. По его словам, отношения двух стран переживают сложный период, ответственность за который он возложил на Пекин.

Что думаешь? Оцени!
      Евгений Силаев
      Обсудить
      Последние новости

      «Адекватный и глупый». Украинский волонтер оскорбил сохранившего ему жизнь российского бойца

      Посол назвал неосуществимую цель США

      В российском регионе сбили беспилотник

      Американцев попросили не выходить на улицу после заката из-за смертельно опасной болезни. Ее разносят обычные комары

      Китайская компания LandSpace успешно посадила ступень ракеты

      Украинец открыл стрельбу по прохожим в европейской столице

      В Киеве объявили воздушную тревогу в день визита Блинкена

      В КПРФ отреагировали на обвинения Памфиловой в «безобразном поведении» депутатов

      Губернатор Ямала прокомментировал поджог вертолета школьниками в Ноябрьске

      Украинский беспилотник атаковал пожарную часть в ЛНР

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше