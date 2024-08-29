В США обеспокоились поддержкой России Китаем

Салливан: США обеспокоены поддержкой России со стороны Китая

США обеспокоены якобы поддержкой России со стороны Китая в сфере военно-промышленного комплекса (ВПК). Об этом заявил советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан, передает Reuters.

«Мы по-прежнему глубоко обеспокоены поддержкой Китаем оборонно-промышленной базы России и ее влиянием как на европейскую, так и на трансатлантическую безопасность», — рассказал политик.

Салливан также подчеркнул, что в ходе визита в Китай он «прямо» заявил китайскому руководству о череде сложных вопросов. По его словам, отношения двух стран переживают сложный период, ответственность за который он возложил на Пекин.

Ранее газета The New York Times сообщала, что попытки Салливана убедить Китай снизить поддержку России в ходе своего визита вряд ли будут успешными. По мнению издания, отказ Пекина от Москвы является «маловероятным сценарием, так как обе эти страны вместе противостоят Вашингтону на мировой арене».