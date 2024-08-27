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17:01, 27 августа 2024Мир

В США признали провал попытки убедить Китай снизить поддержку России

NYT: попытки Салливана убедить Китай снизить поддержку России не будут успешными

Фото: Xie Huanchi / XinHua / Globallookpress.com

Попытки советника президента США Джо Байдена по нацбезопасности Джейка Салливана убедить Китай снизить поддержку России вряд ли будут успешными. Об этом сообщает газета The New York Times (NYT).

«Салливан во время своего визита планирует убедить китайское руководство снизить поддержку России. Однако его попытки вряд ли будут успешными», — отмечает издание.

Авторы материала добавили, что отказ Пекина от Москвы является «маловероятным сценарием, так как обе эти страны вместе противостоят Вашингтону на мировой арене».

Джейк Салливан совершит визит в Китай с 27 по 29 августа. На переговорах будет обсуждаться якобы поддержка Пекином российской оборонной промышленности, антинаркотические усилия, а также Южно-Китайское море, Северная Корея, Ближний Восток и Мьянма.

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      Дарья Устьянцева
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