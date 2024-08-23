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13:09, 23 августа 2024Мир

Советник Байдена полетит в Китай

Axios: советник президента США Салливан встретится с главой МИД КНР Ван И

Фото: White House / Globallookpress.com

Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан на следующей неделе совершит официальный визит в Китай, где встретится с главой МИД КНР Ван И. Об этом сообщает портал Axios.

«Ожидается, что оба чиновника заложат основу для возможной последней встречи президента Байдена и его китайского коллеги Си Цзиньпина, которая состоится позднее в этом году», — пишет интернет-издание.

Ранее постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что Белый дом готов вести с Россией и Китаем двусторонние переговоры по контролю над вооружениями прямо сейчас и без предварительных условий.

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      Глеб Бажуткин
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