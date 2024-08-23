Советник Байдена полетит в Китай

Axios: советник президента США Салливан встретится с главой МИД КНР Ван И

Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан на следующей неделе совершит официальный визит в Китай, где встретится с главой МИД КНР Ван И. Об этом сообщает портал Axios.

«Ожидается, что оба чиновника заложат основу для возможной последней встречи президента Байдена и его китайского коллеги Си Цзиньпина, которая состоится позднее в этом году», — пишет интернет-издание.

Ранее постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что Белый дом готов вести с Россией и Китаем двусторонние переговоры по контролю над вооружениями прямо сейчас и без предварительных условий.