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18:33, 18 марта 2024Мир

В США призвали Россию к переговорам по контролю над вооружениями без условий

Постпред при ООН: США готовы вести переговоры с РФ по контролю над вооружениями

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

США готовы вести с Россией и Китаем двусторонние переговоры по контролю над вооружениями прямо сейчас и без предварительных условий. Об этом заявила постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд на открытых дебатах в Совете Безопасности всемирной организации, передает ТАСС.

«Им надо сказать лишь "да"», — добавила Томас-Гринфилд.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что диалог между Россией и США по возобновлению участия Москвы в реализации Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-III) возможен в случае изменения политики Вашингтона.

1 марта 2023 года президент России Владимир Путин подписал закон о приостановке участия Москвы в ДСНВ. При этом российская сторона сообщила о планах соблюдать ограничения в рамках соглашения.

ДСНВ, или СНВ-III, — это договор между Россией и США, вступивший в силу в 2010 году. По его условиям страны должны сократить ядерные арсеналы до 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиках, 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок.

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      Анастасия Яланская
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