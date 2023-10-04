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12:49, 4 октября 2023Мир

В МИД назвали условие для начала диалога с США по договору о ядерном оружии

Замглавы МИД России Рябков: диалога по ДСНВ не будет, пока США не поменяют курс

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Диалог между Россией и США по возобновлению участия Москвы в реализации Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-III) возможен в случае изменения политики Вашингтона. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

«Такого диалога не будет, пока США не проявят на практике готовность менять свой фундаментальный враждебный курс в отношении Российской Федерации», — заявил дипломат на полях пленарного заседания VI Международного форума «Россия и Ибероамерика в турбулентном мире: история и современность» в СПбГУ.

В конце февраля президент России Владимир Путин заявил, что РФ приостанавливает свое участие в ДСНВ. Он акцентировал внимание на том, что Москва не выходит из договора, а именно приостанавливает свое участие.

В апреле МИД сообщил, что Россия готова рассмотреть возможность возвращения к полноформатной реализации ДСНВ при соблюдении США определенных условий. В частности, Москва ожидает отказа Вашингтона от «враждебного курса на целенаправленный подрыв национальной безопасности России».

Оружие России
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    Глеб Бажуткин
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