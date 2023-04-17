В МИД назвали условия возврата к реализации ДСНВ

МИД РФ: Россия готова рассмотреть возврат к СНВ-III при отказе США от враждебного курса

Россия готова рассмотреть возможность возвращения к полноформатной реализации Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-III) при соблюдении Соединенными Штатами определенных условий. Об этом рассказали «Известиям» в Министерстве иностранных дел (МИД) РФ.

В частности, Москва ожидает отказа Вашингтона от враждебного курса на целенаправленный подрыв национальной безопасности России. В ведомстве отметили, что подобный курс стал причиной решения РФ приостановить действие СНВ-III. Кроме того, в МИД РФ добавили, что также необходимо было бы решить проблему полного и неукоснительного соблюдения Вашингтоном технической стороны договора.

21 февраля в ходе оглашения послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин объявил, что Москва приостанавливает участие в ДСНВ. В тот же день генсек НАТО Йенс Столтенберг выразил сожаление от лица альянса из-за решения России.

ДСНВ — договор между Россией и США, вступивший в силу в 2010 году. По его условиям, страны должны сократить ядерные арсеналы до 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиках, 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок.