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17:02, 23 августа 2024Мир

Советник Байдена обсудит в Китае сотрудничество Пекина и Москвы

Советник президента США Салливан совершит визит в Китай с 27 по 29 августа
Джейк Салливан

Джейк Салливан. Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Советник президента США Джо Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан обсудит сотрудничество Пекина и Москвы в ходе визита в Китай, который он совершит с 27 по 29 августа. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации президента.

По данным источника, Салливан намерен провести переговоры с министром иностранных дел Китая Ван И.

«На переговорах 27-29 августа в Пекине они обсудят поддержку Китаем российской оборонной промышленности и антинаркотические усилия, а также Южно-Китайское море, Северную Корею, Ближний Восток и Мьянму», — утверждается в публикации.

Кроме того, на повестке дня будут такие темы, как американо-китайское взаимодействие в военной сфере, а также искусственный интеллект.

О предстоящем визите Салливана в Китай ранее сообщило издание Axios.

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      Елизавета Мытарева
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