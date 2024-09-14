Медведев заявил о возможном ядерном ударе России в ответ на действия Запада

Россия не применяет ядерное оружие в ответ на действия противника, потому что понимает опасность и необратимость такого конфликта. Пока что Москва проявляет терпение, но оно может закончиться, предупредил замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев.

По мнению Медведева, «западные начальники и их заигравшийся в войну политистеблишмент» считают, что «русские много говорят об ответе при помощи оружия массового поражения, но ничего не делают». поэтому нет опасности, что черта будет пересечена. «Они просто пугают. Ядерный конфликт им ни к чему, они могут потерять больше, включая поддержку Глобального Юга. И вообще, кому нужен апокалипсис? Ну и прочее в таком же духе», — описал ситуацию политик.

Медведев отметил, что ядерный конфликт действительно никому не нужен, назвав его «очень плохой историей с тяжелейшим исходом».

Именно поэтому до сих пор решение о применении ядерного оружия (нестратегического или тем более стратегического) не было принято. Россия проявляет терпение. Ведь очевидно, что ядерный ответ — чрезвычайно сложное решение с необратимыми последствиями. Однако напыщенные англосаксонские недоноски не хотят признать одного: любому терпению приходит конец Дмитрий Медведев заместитель председателя Совбеза России

Кроме того, Медведев призвал Запад к осторожности, указав, что Россия имеет право на жесткий ответ и что для применения ядерного оружия у РФ есть формальные предпосылки, понятные всему мировому сообществу и соответствующие ее доктрине ядерного сдерживания, — в частности, это атака Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область.

Фото: Виктор Толочко / РИА Новости

В России заявили о принятии Западом решения по ударам вглубь России

14 сентября замглавы МИД России Сергей Рябков на полях седьмого Медиасаммита БРИКС заявил, что Москва знает о принятом Западом решении по ударам украинской армии вглубь территории России. Он также напомнил, что Владимир Путин «предельно четко» обозначил позицию по данным действиям стран Запада.

При этом Белый дом не сообщил о решении по данному вопросу по итогам встречи американского лидера с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

«Лидеры провели углубленное обсуждение ряда вопросов внешней политики, представляющих взаимный интерес. Они подтвердили свою неизменную поддержку Украины, которая продолжает защищаться от российской агрессии», — указано в итоговом заявлении.

На Западе испугались заявления Путина

На фоне высказываний Медведева предприниматель, основатель файлообменников Megaupload Ким Дотком выразил обеспокоенность тем, что разрешение ВСУ странами Запада бить по России дальнобойным оружием приведет к катастрофе.

Ранее американский бизнесмен и предприниматель Илон Маск прокомментировал опубликованный одним из пользователей соцсети Х фрагмент интервью российского лидера Владимира Путина, в котором тот указал на вовлечение НАТО в конфликт. В посте говорилось, что президент США Джо Байден и его вице-президент Камала Харрис начнут третью мировую войну, если санкционируют удары Киева по территории России дальнобойным оружием. «У меня плохое чувство по поводу этого», — написал Маск.

Фото: Виктор Толочко / РИА Новости

Кроме того, бывший кандидат в президенты США Роберт Кеннеди — младший обратился к Байдену и госсекретарю Энтони Блинкену, призвав их отказаться от одобрения ударов ВСУ западными ракетами по территории РФ.

«Госсекретарь Блинкен, президент Байден, прекратите! Прекратите эту безрассудную эскалацию», — высказался Кеннеди-младший. Он подчеркнул, что просит этого не как политик, а как «гражданин мира».