Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:54, 14 сентября 2024Россия

«Терпение может закончиться». Медведев допустил применение Россией ядерного оружия

Медведев заявил о возможном ядерном ударе России в ответ на действия Запада

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Россия не применяет ядерное оружие в ответ на действия противника, потому что понимает опасность и необратимость такого конфликта. Пока что Москва проявляет терпение, но оно может закончиться, предупредил замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев.

По мнению Медведева, «западные начальники и их заигравшийся в войну политистеблишмент» считают, что «русские много говорят об ответе при помощи оружия массового поражения, но ничего не делают». поэтому нет опасности, что черта будет пересечена. «Они просто пугают. Ядерный конфликт им ни к чему, они могут потерять больше, включая поддержку Глобального Юга. И вообще, кому нужен апокалипсис? Ну и прочее в таком же духе», — описал ситуацию политик.

Медведев отметил, что ядерный конфликт действительно никому не нужен, назвав его «очень плохой историей с тяжелейшим исходом».

Именно поэтому до сих пор решение о применении ядерного оружия (нестратегического или тем более стратегического) не было принято. Россия проявляет терпение. Ведь очевидно, что ядерный ответ — чрезвычайно сложное решение с необратимыми последствиями. Однако напыщенные англосаксонские недоноски не хотят признать одного: любому терпению приходит конец

Дмитрий Медведев заместитель председателя Совбеза России

Кроме того, Медведев призвал Запад к осторожности, указав, что Россия имеет право на жесткий ответ и что для применения ядерного оружия у РФ есть формальные предпосылки, понятные всему мировому сообществу и соответствующие ее доктрине ядерного сдерживания, — в частности, это атака Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область.

Фото: Виктор Толочко / РИА Новости

В России заявили о принятии Западом решения по ударам вглубь России

14 сентября замглавы МИД России Сергей Рябков на полях седьмого Медиасаммита БРИКС заявил, что Москва знает о принятом Западом решении по ударам украинской армии вглубь территории России. Он также напомнил, что Владимир Путин «предельно четко» обозначил позицию по данным действиям стран Запада.

Материалы по теме:
«Все зависит от воли американцев» Украина хочет наносить удары по России любым западным оружием. Почему США против этого?
«Все зависит от воли американцев»Украина хочет наносить удары по России любым западным оружием. Почему США против этого?
7 сентября 2024
«Надо перестроить свою жизнь» Тысячи жителей Курской области вынуждены бежать от вторжения ВСУ. Как им пережить это?
«Надо перестроить свою жизнь»Тысячи жителей Курской области вынуждены бежать от вторжения ВСУ. Как им пережить это?
10 сентября 2024

При этом Белый дом не сообщил о решении по данному вопросу по итогам встречи американского лидера с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

«Лидеры провели углубленное обсуждение ряда вопросов внешней политики, представляющих взаимный интерес. Они подтвердили свою неизменную поддержку Украины, которая продолжает защищаться от российской агрессии», — указано в итоговом заявлении.

На Западе испугались заявления Путина

На фоне высказываний Медведева предприниматель, основатель файлообменников Megaupload Ким Дотком выразил обеспокоенность тем, что разрешение ВСУ странами Запада бить по России дальнобойным оружием приведет к катастрофе.

Ранее американский бизнесмен и предприниматель Илон Маск прокомментировал опубликованный одним из пользователей соцсети Х фрагмент интервью российского лидера Владимира Путина, в котором тот указал на вовлечение НАТО в конфликт. В посте говорилось, что президент США Джо Байден и его вице-президент Камала Харрис начнут третью мировую войну, если санкционируют удары Киева по территории России дальнобойным оружием. «У меня плохое чувство по поводу этого», — написал Маск.

Фото: Виктор Толочко / РИА Новости

Кроме того, бывший кандидат в президенты США Роберт Кеннеди — младший обратился к Байдену и госсекретарю Энтони Блинкену, призвав их отказаться от одобрения ударов ВСУ западными ракетами по территории РФ.

«Госсекретарь Блинкен, президент Байден, прекратите! Прекратите эту безрассудную эскалацию», — высказался Кеннеди-младший. Он подчеркнул, что просит этого не как политик, а как «гражданин мира».

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Подвигина
      Обсудить
      Последние новости

      «Терпение может закончиться». Медведев допустил применение Россией ядерного оружия

      На Западе заявили о желании США использовать Европу для грязной работы на Украине

      Российские военные поразили аэродромную инфраструктуру ВСУ

      Российские войска взяли под контроль еще один населенный пункт в ДНР

      В США обратились к странам Запада после слов Путина по одному вопросу

      В МИД России оценили расширение санкций США против российских СМИ

      В Wildberries произошел массовый сбой

      Харрис назвали содержательной пустотой в сравнении с Трампом

      Валуев объяснил информацию о сокрытии данных о невиновности Валиевой

      В России отреагировали на заявления Зеленского о целях боев в Курской области

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше