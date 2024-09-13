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04:26, 13 сентября 2024Мир

Маска обеспокоили слова Путина о прямом участии Запада в конфликте на Украине

Маск обеспокоился словами Путина о прямом участии НАТО в конфликте на Украине
Илон Маск

Илон Маск. Фото: Globallookpress.com

Американского предпринимателя Илона Маска обеспокоили слова президента России Владимира Путина о прямом участии Запада в конфликте на Украине. Об этом он заявил в соцсети X.

Бизнесмен прокомментировал опубликованный одним из пользователей фрагмент интервью российского лидера, в котором тот указал на вовлечение НАТО в конфликт. В посте говорилось, что президент США Джо Байден и его вице-президент Камала Харрис начнут Третью мировую войну, если санкционируют удары Киева по территории России дальнобойным оружием.

«У меня плохое чувство по поводу этого», — написал Маск. С ним согласился основатель файлообменников Megaupload Ким Дотком.

Ранее Путин заявил, что разрешение украинским войскам бить вглубь России западным дальнобойным оружием будет означать прямое вовлечение Североатлантического альянса в конфликт. Он подчеркнул, что возможное решение Запада поменяет «всю природу конфликта». Также глава государства указал, что Россия «будет принимать соответствующие решения, исходя из тех угроз, которые будут создаваться стране».

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      Марина Совина
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