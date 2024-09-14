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11:09, 14 сентября 2024Мир

На Западе испугались разрешения ВСУ бить по России дальнобойным оружием

Дотком: разрешение ВСУ бить по России дальнобойным оружием приведет к катастрофе

Фото: Ivan Antypenko / Reuters

Разрешение Вооруженным силам Украины (ВСУ) странами Запада бить по России дальнобойным оружием приведет к катастрофе. Об этом написал предприниматель Ким Дотком в своем аккаунте в социальной сети X (бывший «Твиттер»).

«Мы очень близко к катастрофе», — написал бизнесмен.

Ранее газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники сообщала, что возможность ВСУ наносить удары по территории России не станет панацеей для Киева и его положения на фронте. Авторы материала также подчеркивают, что подобный скептицизм западных чиновников вызван ограниченным количеством подобных ракет в распоряжении ВСУ.

Также, по их мнению, действующий американский лидер Джо Байден не согласится на одобрение Киеву ударов при помощи дальнобойных ракет ATACMS, что заведомо сужает потенциал ВСУ.

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      Максим Габриелян
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