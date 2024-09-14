Дотком: разрешение ВСУ бить по России дальнобойным оружием приведет к катастрофе

Разрешение Вооруженным силам Украины (ВСУ) странами Запада бить по России дальнобойным оружием приведет к катастрофе. Об этом написал предприниматель Ким Дотком в своем аккаунте в социальной сети X (бывший «Твиттер»).

«Мы очень близко к катастрофе», — написал бизнесмен.

Ранее газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники сообщала, что возможность ВСУ наносить удары по территории России не станет панацеей для Киева и его положения на фронте. Авторы материала также подчеркивают, что подобный скептицизм западных чиновников вызван ограниченным количеством подобных ракет в распоряжении ВСУ.

Также, по их мнению, действующий американский лидер Джо Байден не согласится на одобрение Киеву ударов при помощи дальнобойных ракет ATACMS, что заведомо сужает потенциал ВСУ.