На Западе усомнились в эффективности ударов по России для Украины

FT: разрешение наносить удары ВСУ по России не станет панацеей для Киева

Разрешение наносить удары Вооруженным силам Украины (ВСУ) по территории России не станет панацеей для Киева и его положения на фронте. Об этом сообщает газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

«Ракеты не являются стратегической панацеей для военно-стратегической ситуации Украины», — приводит издание слова одного из источников.

Авторы материала также подчеркивают, что подобный скептицизм западных чиновников вызван ограниченным количеством подобных ракет в распоряжении ВСУ. Кроме того, они подчеркивают, что администрация президента США Джо Байдена не настроена разрешать удары своими ракетами ATACMS, что также сужает возможности для украинских сил.

Ранее стало известно, что Швеция и Финляндия разрешат ВСУ бить вглубь территории России своим оружием. По словам главы МИД Швеции Марии Мальмер Стенергард, Стокгольм никогда не накладывал на применение оружия Киевом каких-либо территориальных ограничений. Аналогичное заявление сделала финская сторона. Также о планах разрешить Киеву подобные удары заявил и премьер-министр Канады Джастин Трюдо.