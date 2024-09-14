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02:50, 14 сентября 2024Мир

США не сообщили о решении одобрить удары ВСУ по России

США не сообщили о решении по ударам по России после встречи Байдена и Стармера

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Белый дом не сообщил о решении по вопросу одобрения ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) по территории России по итогам встречи президента США Джо Байдена с премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Об этом указано в итоговом заявлении.

«Лидеры провели углубленное обсуждение ряда вопросов внешней политики, представляющих взаимный интерес. Они подтвердили свою неизменную поддержку Украины, которая продолжает защищаться от российской агрессии», — указано в документе.

Отмечается, что заявление не содержит какой-либо информации по поводу решения Вашингтона и Лондона по использованию ВСУ западных ракет для ударов по российской территории. Байден и Стармер лишь в очередной раз подтвердили непоколебимую поддержку Киева.

Ранее отставной офицер армии США Дэниел Дэвис заявил, что идея западных государств разрешить Украине наносить удары вглубь России является опасной и безрассудной. Эксперт отметил, что если бы Москва пригрозила подобными мерами, «все бы кричали призывы идти воевать».

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      Артём Верейкин
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