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02:23, 14 сентября 2024Мир

В США назвали безумной идею разрешить Киеву наносить удары вглубь России

Отставной офицер США Дэвис назвал безумной идею разрешить удары вглубь России

Фото: Maksym Diachenko / Unsplash

Идея западных государств разрешить Украине наносить удары вглубь России является опасной и безрассудной. Об этом заявил отставной офицер Вооруженных сил (ВС) Соединенных Штатов Америки Дэниел Дэвис на YouTube-канале Deep Dive.

«Даже размышления об ударах вглубь территории России должны быть безумием для Запада. Ведь сам бы он не стал такого терпеть по отношению к себе. Просто представьте, что то же самое сделала бы Россия», — указал он. Дэвис отметил, что если бы Москва пригрозила подобными мерами, «все бы кричали призывы идти воевать».

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что разрешение Украине наносить удары вглубь РФ западным дальнобойным оружием будет означать прямое вовлечение НАТО в конфликт. Он отметил, что в случае принятия альянсом такого решения изменится «вся природа конфликта».

Тем временем постоянный представитель России при Организации Объединенных Наций (ООН) Василий Небензя подчеркнул, что страны НАТО начнут прямую войну с Россией, если дадут добро на удары ВСУ дальнобойным оружием вглубь РФ.

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      Маргарита Пименова
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